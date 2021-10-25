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HASTALIKLARDAN KORUYAN BESİNLER

Sonbahar mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr.Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, bu aylar da yerini ihmalkârlığa bıraktığını belirtti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:41
HASTALIKLARDAN KORUYAN BESİNLER

 Bir çok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr.Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi  için sonbahar ve kış aylarında şu besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.
Elma: Antioksidan gücü vardır. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir. Bir dahaki sefere elma yerken süper sağlıklı bir besin yediğinizi unutmayın ve keyfini çıkarın.
Tatlı Patates: Her evde bulunması gereken bir besindir. A vitamini açısından zengin olduğu için cildi gençleştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.
Havuç: Bu tür köklü sebzelerle bu kış çok güzel çorbalar yapabilirsiniz. Havuç tatlı bir besindir ve son derece sağlıklıdır. Ayrıca liflidir. Kışın etrafınızdaki herkes hastayken sizin sağlıklı kalmanızı sağlayacak yegane besindir.
Turp Yaprağı: Turp çok fantastik ve lezzetli bir sebzedir. Peki yaprağının da yendiğini biliyor muysunuz. İçerdiği beta-karoten, C, E, B6, B9 vitaminleri ile kalsiyum açısından çok iyi bir sebzedir. Turp yapraklarının yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi de vardır.
Balkabağı: Balkabağı olmadan sağlıklı kış besinleri listesi olamaz. Her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanısıra özellikle A vitamini deposudur. Balkabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca sizi soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır.
Domates: Domates her ne kadar yaz mevsimi sebzesi ise de kışın sıcacık bir domates çorbasına kim hayır diyebilir. Bu nedenle önerimiz yazın hazırladığınız ve derin dondurucuya attığınız domatesleri kışın kullanmanız. Domates kalp hastalıkları riskini azaltır.

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