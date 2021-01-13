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Farkındalık ayı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Serviks kanserinin, dünya genelinde kadınları en çok etkileyen, etkili tarama yöntemleriyle erken tanınıp tedavi edilebilen, böylelikle hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
Farkındalık ayı

Şahin, farkındalık ayı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır ve erken teşhis edildiğinde yüzde100 tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Rahim ağzında kanser öncesinde gelişen değişiklikler genellikle belirti vermeyip ancak pelvik muayene, Pap testi ve HPV testleri ile erken dönemde tespit edilebilmektedir’’ dedi. Şahin, ülkemizde rahim ağzı kanseri taramalarının ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapıldığını bildirdi. Şahin, ‘’Bakanlığımız ve Bilim kurulunun hazırlamış olduğu Covit-19 pandemisinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak kanser taramaları devam etmektedir. Ocak ayı Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlemiş olup dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir’’ diye konuştu.  •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Ayı
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