Fakülte açılışa hazırlanıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim öğretime başlanılabilmesi amacıyla daha önce Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak kullanılan bina hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Dekanlık görevine Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Çelebi’nin atanmasının ardından, bu yıl öğrenci alımının yapılması uygun bulundu. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültemizden sonra Diş Hekimliği Fakültesinin de Yozgat’a ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alınacağını bildiren Karadağ, fakültenin kadrolaşmasının tamamlanmaya çalıştıklarını bildirdi. Rektör Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında Yozgat’a yaptığı ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi kazandıracaklarını ifade ettiklerini hatırlattı, bu karar üzerine çalışmalara başlandığını, bu işi neticelendirecek aşamaya gelindiğini bildirdi. Karadağ, ‘’Her geçen gün atılan yeni adımlarla şehrinde ve bölgesinde güçlü ve marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yozgat Bozok Üniversitemiz, yeni açılan Diş Hekimliği Fakültesi ile Yozgat’ımıza ve bölgeye büyük bir değer katacaktır. Bir süredir bölgenin ve şehrimizin ihtiyacı olan Diş Hekimliği Fakültesi konusunda uzun süre yürütülen hazırlıklar neticesinde ve Yükseköğretim Kurulumuzca yapılan çalışmalar sonucu Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşuna karar verilmesinin ardından eğitim yapılacak bina konusunda da çalışmalara başlandı’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında devam eden çalışmalar hakkında Rektör Karadağ’dan bilgi aldı. Başer, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Diş Hekimliği Fakültemize bu öğretim döneminde öğrenci almaya başlıyoruz. Fakülte binamız hazır. Tefrişatını yapıyoruz. Yeni eğitim dönemine hazır edeceğiz. Diş Hekimliği Fakültemizin Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.