En iyi dijital hastane

Avrupa ve Türkiye'de ilk defa aldığı unvanını koruyup, dünyanın en iyi dijital hastanesi olma özelliğini sürdüren Yozgat Şehir Hastanesi, başarısı ile sevindirdi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 2018 yılında HIMSS EMRAM Seviye-7 tam dijital hastane olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesi’nin Avrupa’nın ilk ve tek hastanesi olduğunu söyledi. Kozan, Yozgat Şehir Hastanesinin gerçekleşen revalidasyon denetiminin ardından HIMSS Analytics ekibi tarafından büyük beğeni ve takdire şayan görülerek, yeniden valide olduğunu, Türkiye’de ve Avrupa’da yine bir ilke imza attığını bildirdi. Kozan, ‘’Halkımıza en kaliteli hizmeti sunma bilinci ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Yozgat’ımıza ve bizlere bu gururu yaşatan Kamu-Özel bünyesi altında çalışan bütün çalışanlarımıza, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen devlet büyüklerimize ve bakanlık yetkililerimize teşekkür eder, Ülkemize ve Milletimize saygıyla arz ederiz’’ dedi. Başarının tesadüf olmadığını aktaran Kozan, ‘’Dijital en üst seviyesine ulaşan hastanemizde HIMSS EMRAM Geliştirme Komisyon üyelerimiz; başta Bilgi Sistemlerinden sorumlu Başhekim Yardımcımız Dr. İsmail Şimşek olmak üzere HIMSS Analytics ekibi başta olmak üzere tüm personelimize teşekkür ederim’’ diye konuştu.