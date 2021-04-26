Diyabetlilere oruç uyarısı

Yılmaz, Diyetisyen Beyza Civan ile görüşerek, kendilerine iletilen soruların yanıtlarını aldıklarını, diyabette en önemli basamağın doktor kontrolü olduğunu hatırlattı. Diyabet Derneği diyetisyenlerinden Beyza Civan, diyabet hastalarının genelde 3 ana öğün ve ara öğünler yaparak kan şekerini kontrol altında tuttuklarını hatırlatarak, ‘’Ancak Ramazan ayında bu durum tamamen değişiyor. Uzun süren açlık şeker hastalarının kan şekeri dengesinde bozulmalara yol açabilir’’ uyarısında bulundu. Sağlıklı kişilerde kan şekerinin düşmesinin tolere edilebilir olumsuz etkiler yaratırken, diyabet hastalarında bu durumun bilinç kaybı gibi hayati problemlere neden olabildiğine dikkat çeken Civan, ‘’Diyabet hastaları oruç tutmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı ve kontrollerini yaptırmalıdır. Kan şekeri seviyeniz düzensiz seyrediyorsa, yüksek dozda insülin kullanıyorsanız oruç tutmak sizin için sakıncalı olabilir. Yüksek riskli diyabet hastaları oruç tuttukları taktirde, özellikle ciddi kan şekeri düşüklüğü, diyabetik koma, vücutta ciddi susuzluk ve damarlarda pıhtılaşmaya meyil risklerine maruz kalabilirler’’ dedi.