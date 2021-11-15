Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

DiYABET HIZ KESMiYOR!

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, Yozgat’ta Diyabet Değerlendirme Komisyonunun kurulması gerektiğine dikkat çekerek, diyabetin artık hızla yaygınlaştığını, nüfusun yüzde 10’unun diyabetli olduğunu söyledi.Yozgat’ta 40 bin civarında diyabet hastasının bulunduğuna dikkat çeken Meltem Yılmaz, bir çocuğun ayda en az 200 kez parmağı delindiğini, elektronik cihazlara SGK’nın ödeme yapmadığını hatırlattı, Yozgat’ta Çocuk Endokrinoloji Uzmanının da bulunmamasının ciddi sorun yarattığını kaydetti.

15 Kasım 2021 Pazartesi 00:36
DiYABET HIZ KESMiYOR!

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, Yozgat nüfusu düşünüldüğünde 40 bin civarında diyabetli hastanın bulunduğunu, hastane giriş verileri incelendiğinde nerdeyse aynı rakama ulaşıldığını söyledi. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, bu rakamların azımsanmayacak boyutta olduğunu, tehlike çanları çalmadan kontrol altına alınması gereken hastalıklar arasında olduğunu aktardı. Yılmaz, ‘’Acilen ilimizde valilik komisyonları arasına ‘Diyabet Değerlendirme Komisyonu’ da alınmalı. Yozgat’ta diyabet haritası çıkarılması, gerekli eğitimler ve takip noktasında işleri oldukça hızlandıracak ve diyabette etkin olarak çalışmalar yapmak için öncü olacaktır. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Üniversite, Özel Hastane ve Dernek temsilcilerin katılacağı komisyon diyabetli dostlarımız ve şehrimize bir vizyon katacaktır’’ dedi. Meltem Yılmaz, çocukların kan şeker ölçümü yaparken günde 6-8 kez parmaklarının delinmesi, 4 kez insülin yapmak zorunda kalmasının da önemli bir sorun olduğunun altını çizdi. Yılmaz, ‘’Bir çocuğumuzun ayda en az 200 kez parmağı deliniyor. Biz şuan parmağımızın bir kere delinmesine dayanamıyoruz. Aslında çocuklarımız, teknolojinin gelişmesiyle daha konforlu hayat yaşayabilmekteler. Ancak ne var ki bu teknolojik cihazlar SGK tarafından ödenemiyor. Ailelere aylık en az bin 500 lira ekstra masrafa neden oluyor. Dernek olarak diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları gündeme taşımak, sesimizi duyurmak dernek olarak bizim birinci vazifemiz. Diyabetli yetişkin hastalarımızın yanı sıra bir de çocuk diyabet hastaları var ki, her çocuk gibi onlar da özgürce koşabilmeli, yani kısaca hayatları kolaylaştırılmalı. Hayatın daha başlarında eksiyle başlayan çocuklarımıza destek çıkılmalı. Teknolojinin ilerlemesiyle kolaylaştırılan kan şeker ölçümü ve insülin uygulamaları ne yazık ki SGK tarafından çok az kısmı ödeniyor. Aylık bin 500 lira gibi ektra masraf yapmak zorunda kalan aileler zorlanıyor. Çocuklarımızın günde 8 kez parmaklarının delinmesine, günde 4 kez insülin yapılmasının önüne insülin pompa ve sensör cihazı ile geçilebiliyor. Çocuklarımızın parmak uçlarında artık sinir kaybı oluşmaya başlamadan bir çare bulunmalı. Mecliste diyabetli çocuklarımız gündeme alınmalı ve teknolojik cihazlar SGK tarafından ödenmeli. Bu çocuklarımız için lüks değil bir ihtiyaçtır artık’’ diye konuştu. Dernek Başkanı Yılmaz, sahada özellikle çocukları diyabetli ailelerle konuştuklarında Yozgat’ta Çocuk Endokrinoloji Uzmanının olmamasını gündeme getirildiğini bildirdi. Yılmaz, ‘’Buradan da biz yeniden gündeme getirmek isteriz. Konu diyabet olunca kompleks bir takip gerektiğinden, Çocuk Kardiyoloji uzmanın da şehrimizde olması hem diyabetli çocuklarımızın takibi, hem de il geneli tüm çocuklarımızın takibi açısından da önemlidir. “Allah’ın emri, Peygamberin kavli ile milletvekillerimizden bir Çocuk Endokrinoloji Uzmanı ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanını istiyoruz. Diyabetli çocuklarımız da her çocuk gibi özgür olmalı, yaşam standartları yükseltilmelidir. Sayın milletvekillerimizden ricamız bu hassas konuları mecliste gündeme getirmeleridir. Dokunulan her yaşam başka bir yaşama umut olacaktır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
DiYABET HIZ KESMiYOR!YozgatIlerigazetesiPazartesiHaberYozgatDiyabetDerneğiMeltemYılmazDeğerlendirmeKomisyonDiyabetHızlaYaygınlaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AŞI MERKEZi OLDU!
AŞI MERKEZi OLDU!
YENi BiR HAYAT!
YENi BiR HAYAT!
Şeker hastası 1 milyon kişinin kör kalma riski bulunuyor
Şeker hastası 1 milyon kişinin kör kalma riski bulunuyor
Lokal Anesteziye başlanıldı
Lokal Anesteziye başlanıldı
SONBAHARDA ENERJiNiZi ARTTIRACAK ÖNERiLER
SONBAHARDA ENERJiNiZi ARTTIRACAK ÖNERiLER
Aşı anlatıldı
Aşı anlatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim