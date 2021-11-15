DiYABET HIZ KESMiYOR!

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, Yozgat nüfusu düşünüldüğünde 40 bin civarında diyabetli hastanın bulunduğunu, hastane giriş verileri incelendiğinde nerdeyse aynı rakama ulaşıldığını söyledi. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, bu rakamların azımsanmayacak boyutta olduğunu, tehlike çanları çalmadan kontrol altına alınması gereken hastalıklar arasında olduğunu aktardı. Yılmaz, ‘’Acilen ilimizde valilik komisyonları arasına ‘Diyabet Değerlendirme Komisyonu’ da alınmalı. Yozgat’ta diyabet haritası çıkarılması, gerekli eğitimler ve takip noktasında işleri oldukça hızlandıracak ve diyabette etkin olarak çalışmalar yapmak için öncü olacaktır. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, Üniversite, Özel Hastane ve Dernek temsilcilerin katılacağı komisyon diyabetli dostlarımız ve şehrimize bir vizyon katacaktır’’ dedi. Meltem Yılmaz, çocukların kan şeker ölçümü yaparken günde 6-8 kez parmaklarının delinmesi, 4 kez insülin yapmak zorunda kalmasının da önemli bir sorun olduğunun altını çizdi. Yılmaz, ‘’Bir çocuğumuzun ayda en az 200 kez parmağı deliniyor. Biz şuan parmağımızın bir kere delinmesine dayanamıyoruz. Aslında çocuklarımız, teknolojinin gelişmesiyle daha konforlu hayat yaşayabilmekteler. Ancak ne var ki bu teknolojik cihazlar SGK tarafından ödenemiyor. Ailelere aylık en az bin 500 lira ekstra masrafa neden oluyor. Dernek olarak diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları gündeme taşımak, sesimizi duyurmak dernek olarak bizim birinci vazifemiz. Diyabetli yetişkin hastalarımızın yanı sıra bir de çocuk diyabet hastaları var ki, her çocuk gibi onlar da özgürce koşabilmeli, yani kısaca hayatları kolaylaştırılmalı. Hayatın daha başlarında eksiyle başlayan çocuklarımıza destek çıkılmalı. Teknolojinin ilerlemesiyle kolaylaştırılan kan şeker ölçümü ve insülin uygulamaları ne yazık ki SGK tarafından çok az kısmı ödeniyor. Aylık bin 500 lira gibi ektra masraf yapmak zorunda kalan aileler zorlanıyor. Çocuklarımızın günde 8 kez parmaklarının delinmesine, günde 4 kez insülin yapılmasının önüne insülin pompa ve sensör cihazı ile geçilebiliyor. Çocuklarımızın parmak uçlarında artık sinir kaybı oluşmaya başlamadan bir çare bulunmalı. Mecliste diyabetli çocuklarımız gündeme alınmalı ve teknolojik cihazlar SGK tarafından ödenmeli. Bu çocuklarımız için lüks değil bir ihtiyaçtır artık’’ diye konuştu. Dernek Başkanı Yılmaz, sahada özellikle çocukları diyabetli ailelerle konuştuklarında Yozgat’ta Çocuk Endokrinoloji Uzmanının olmamasını gündeme getirildiğini bildirdi. Yılmaz, ‘’Buradan da biz yeniden gündeme getirmek isteriz. Konu diyabet olunca kompleks bir takip gerektiğinden, Çocuk Kardiyoloji uzmanın da şehrimizde olması hem diyabetli çocuklarımızın takibi, hem de il geneli tüm çocuklarımızın takibi açısından da önemlidir. “Allah’ın emri, Peygamberin kavli ile milletvekillerimizden bir Çocuk Endokrinoloji Uzmanı ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanını istiyoruz. Diyabetli çocuklarımız da her çocuk gibi özgür olmalı, yaşam standartları yükseltilmelidir. Sayın milletvekillerimizden ricamız bu hassas konuları mecliste gündeme getirmeleridir. Dokunulan her yaşam başka bir yaşama umut olacaktır” diye konuştu.