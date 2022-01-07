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Destek Ziyareti

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, personellere moral vermek ve destek olmak için ziyaretlerini sürdürerek, pasta ikram etmeye devam ediyor.

07 Ocak 2022 Cuma 00:37
Destek Ziyareti

 Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, COVİD-19 pandemi süresince fedakâr bir şekilde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren personellere moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi. Tüm çalışanların özel ve değerli olduğunu ifade eden Kozan, Pandemi sürecinin ilk günlerinden bugüne kadar personellere moral vermek ve destek olmak için personelleri ziyaret etmeye devam ettiklerini söyledi. Kozan, ‘’Bu zorlu pandemi sürecinde fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımızın her daim kendilerinin yanında olduğumuzu göstermek ve ufakta olsa pasta ikramı ile kendilerine moral vermek istedik. Bu vesileyle bir kez daha tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür eder, COVİD-19 salgınından etkilenen hastalarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi. •Sümeyye İlhan•

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