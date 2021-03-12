Op. Dr. Hüseyinoğlu, 67 yaşındaki kadın hastanın kendi bahçesinde anız yakarken şalvarının aniden alev alması sonucu termal yanık meydana geldiğini söyledi. Hüseyinoğlu, acil servise başvuran hastanın yapılan ilk muayenesinde her iki bacağında da toplam vücut yüzey alanının yüzde 15’ini içeren üçüncü derece yanık oluştuğunun tespit edildiğini anlattı. Hüseyinoğlu, ‘’Gerekli ilk müdahale ve tedavinin ardından servise yatışı yapıldı. Günlük tedavisi, pansumanları azami dikkat ve hassasiyet ile aralıksız gerçekleştirildi. Tedavi süresince iyileşme yakından takip edildi. Gerekli durumlarda hastanın hasarsız olan lomber bölgesindeki sağlam doku kullanılarak deri greftlemesi tekniği uygulandı’’ dedi. Op. Dr. Hüseyinoğl, hastanın halen serviste yattığını, deneyimli sağlık personeli tarafından tedavi ve yakın izleminin devam ettiğini anlattı. Hüseyinoğlu, ‘’Aynı zamanda uzun süren immobilizasyondan dolayı oluşabilecek hareket kısıtlılığını minimuma indirebilmek amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon da yapılmaktadır. Daha önce yanık hastalarımız çevre illere gitmek zorunda kalıyordu ancak Yanık Odası’nın hizmete geçmesi ile birlikte artık neredeyse tüm tedavilerini hastanemizde ekibimizin özveri ve emeği sayesinde eksiksiz alabilmektedirler’’ diye konuştu.