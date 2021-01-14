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Değişen bir şey yok!

TÜRKİYE Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Covid-19 Pandemi sürecinde en ön safta fedakârca mücadele eden sağlık çalışanları için, 3 gün saat 21.00’de alkış kampanyası başlatıldığının bunun yetmediğini söyledi.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:55
Değişen bir şey yok!

Tuncal yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Sanki çift maaş verilecek görüntü sunularak çalışanlar arasında adaletsizliğe sebep olan adı tavandan kendisi yavandan bir 3 aylık güya artırımlı bir ek ödeme verildi. Pandemi durmuyor ve yaz aylarında ikinci dalga olarak bahar aylarından daha yüksek oranlarda memleketimizi kasıp kavurmaya devam ediyordu’’ dedi.  Tuncal, yeniden Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ait olan, birinci dönemden de daha kötü bir ek ödeme uygulaması yapılarak, ‘istediğime veririm, istediğime vermem’ tarzında bir yanlış uygulamalı ‘ek ödememeli’ düzenlemesi yapıldığını bildirdi. Tuncal, ‘’Yıl artık 2021, sağlık çalışanlarının taban aylıkları asgari ücretin altına düşmüş durumda. Covid-19 Pandemi süreci ise devam ediyor. Hakkı ödenmeyen binlerce sağlık çalışanları mağdur durumda iken; yeni bir düzenleme daha yapılarak, ek ödeme yönetmeliği daha yayınlandı. Yine adaletsiz yine adı tavandan kendisi yavandan, işin özü Aynı tas aynı hamam, sağlık çalışanları sahipsiz’’ diye konuştu.

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Değişen Bir şey Yok!
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