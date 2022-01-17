Çalışanlar iyileştirme bekliyor

1 Aralık 2021 günü TBMM’de kabul edilen teklifle uzman doktor, pratisyen hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında iyileştirme yapılmasına karar verilmesinin ardından sağlık teşkilatlarındaki çalışanlar arasında yapılan bu ayrımcılığa tepkiler yükselince geri çekilen ve bugüne kadar neticelenmeyen iyileştirme çalışmasının beklendiğini belirten Taşkın, sağlık çalışanlarına verilen sözlerin yerine getirilmemesinin hayal kırıklığına neden olduğunu ve bunun unutulmayacağını belirtti. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin özveriyle görevlerini yürüttüklerini ve sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Taşkın, uzman doktorların, pratisyen hekimlerin ve diş hekimlerinin maaşlarında yapılan iyileştirmeye karşı olmadıklarını, bunu da defaten açıkladıklarını, ancak kurumda yapılan ayrımcılığın sağlık çalışanlarını yalnızlık duygusuna ittiğini ve bu duygunun sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozduğunu ifade ederek, sağlık çalışanlarının adalet ve hakkaniyet beklediğini, gündeme alınan bir konunun da yeni sorunlara yol açmaması gerektiğine dikkat çekerek, önceliğin negatif ayrımcılıktan vazgeçilmesi, sonra da beklentilere cevap verilmesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bilinmelidir ki sağlık çalışanları her zaman yüksek performansla çalışmakta, ancak yüksek ücret almamaktadır. Hatırlayalım; 2021 yılını sağlık çalışanları yılı ilan ettiler. Çünkü Covıd- 19 nedeniyle üstün performansla çalışan ve tükenmişlik noktasında ölümü göze alarak hastasını iyileştirmeye çalışan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız minnet, şükran ve vefa duygularıyla alkışlandı ama alkışın karın doyurmadığı, ölen meslektaşlarımızı ve doktorlarımızı geri getirmediği unutuldu. Özellikle doktorların maliyeti en yüksek, uzun ve yorucu eğitim süresi dikkate alındığında; göreve başladıktan sonra da gece gündüz yorucu mesai, pek çok risk faktörü, yıpratıcı ve ağır iş koşulları çerçevesinde aldığı ücret birlikte değerlendirildiğinde bugün aldıkları ücret yetersizdir. En çok güven duyulan meslek gruplarının başında gelen bu mesleği icra edenlerin maaş ve ücretlerine bugün iyileştirme yapılmayacaksa ne zaman yapılacak? Uzman doktorlara, pratisyen hekimlere ve diş hekimlerine yapılan iyileştirmeye karşı çıkmadık. Sadece teşkilatımızda ayrımcılık yapılmasına şiddetle karşı olduğumuzu ifade ettik. Gece gündüz 24 saat görevinin başında olan, ağır iş koşullarına rağmen özveriyle görev yapan, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü zayıflayan, ücretleri eriyen ve en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sağlık çalışanlarına bu ayrımcılığı hak görenleri uyardık! Sağlık teşkilatlarında çalışma barışını bozmayın, bizim moral ve motivasyonumuzu bozarak hizmette verimliliği olumsuz etkilemeyin dedik. Bilinmesini isteriz ki uzman doktor ve hekimlere yapılan iyileştirmenin geri çekilmesi bizleri üzmüştür. Hâlbuki biz iyileştirmenin çekilmesini değil, kapsamın genişletilmesini istemiştik. Sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde yeni bir düzenleme yapmak üzere 3 aralıkta TBMM’de toplanan komisyon doktorları da diğer sağlık çalışanlarını da unuttu! Teklif, 12 Aralık’ta komisyondan geri çekilerek kanun metninden çıkarıldı. Sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmaması bizleri derinden üzmektedir. Sağlık çalışanlarını umutlandıran ve beklenti içine sokan ilgililerin verdikleri sözleri tutmasını, yaptıkları açıklamaların arkasında durmalarını ve bir an önce Meclis’e getirilerek yasalaşmasını istiyoruz.”