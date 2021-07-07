Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1382.58
ALTIN
501.91
DOLAR
8.6872
STERLİN
12.0079
EURO
10.2881

Çalışana Covid19 aşısı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:26
Çalışana Covid19 aşısı

Sağlık kuruluşlarının yanı sıra farklı noktalarda da aşılama yapan sağlık ekipleri, Diyarbakır'dan gelerek Yozgat'ın Karacalar köyünde ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Covid19 aşısı yaptı. İşçilerden Ümran Aksakal, mangal kömürü üretiminde çalıştıklarını ve şehre gidemediklerini söyledi. Sağlık ekiplerinin üretim alanına geldiğini belirten Aksakal, ‘’Aşımızı yaptırdık, sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. 6 ay buradayız, inşallah bir ay sonra ikinci aşımızı da olacağız’’ dedi. İsmail Aksal da ayaklarına kadar gelip aşı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Çalışana Covid19 Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
254 bin 804 kişi aşılandı
254 bin 804 kişi aşılandı
Aşılara devam ediliyor
Aşılara devam ediliyor
Alanda Covid19 aşısı
Alanda Covid19 aşısı
Başarılı ameliyat pozu
Başarılı ameliyat pozu
Aşılama çalışması
Aşılama çalışması
Hasta kabulüne başlanıyor
Hasta kabulüne başlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim