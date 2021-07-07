Çalışana Covid19 aşısı

Sağlık kuruluşlarının yanı sıra farklı noktalarda da aşılama yapan sağlık ekipleri, Diyarbakır'dan gelerek Yozgat'ın Karacalar köyünde ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Covid19 aşısı yaptı. İşçilerden Ümran Aksakal, mangal kömürü üretiminde çalıştıklarını ve şehre gidemediklerini söyledi. Sağlık ekiplerinin üretim alanına geldiğini belirten Aksakal, ‘’Aşımızı yaptırdık, sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. 6 ay buradayız, inşallah bir ay sonra ikinci aşımızı da olacağız’’ dedi. İsmail Aksal da ayaklarına kadar gelip aşı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (aa)