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BU SENEKi VAKALAR SIKINTILI

Uzmanlar özellikle Yozgat, Tokat ve Sivas’ta görülen kene vakalarının bu sene her zamankinden daha sıkıntılı olduğunu, hastalığın hızlı seyrettiğini ve ölümcül kanama riskinin biraz daha fazla olduğunu ileri sürdüler.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:04
BU SENEKi VAKALAR SIKINTILI

Hayvancılık ile uğraşan besicilerin, ve hayvanları otlatan vatandaşların da tehlikede olduğunu bildiren uzmanlar, özellikle Yozgat, Tokat ve Sivas’ta bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundular. Kayseri’de 23 yaşındaki Birhan Baş, kene ısırmasına bağlı yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını 3 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından atlatırken, uzmanından kene ile ilgili korkutan bir uyarı geldi. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.
Toker, "Orta Anadolu Bölgesi’nde özellikle Tokat, Yozgat ve Sivas’ta keneyle bulaşan KKKA dediğimiz durum maalesef mayıs ayından ağustos ayına kadar çok fazla vatandaşımızda görülmeye başladı. Bu sadece keneyle bulaşmanın dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bulaşması sonucu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da bulaşıyor. Bu vatandaşlarımızda özellikle ani yükselen 40 dereceleri bulan ateş, vücutta halsizlik, kas ağrıları ile başlayıp ölümcül kanamalara kadar seyreden bir tablo oluşturabiliyor. Bu noktada da biz bu bölgelerden gelen hastayı mayıs ayı başlangıcından bu yana kabul etmeye başladık. Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla. O yüzden vatandaşlarımızın özellikle açık havada bulundukları zamanlarda açık renkli ve vücutlarını kapatacak şekilde kıyafetler giymeleri ve çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmeleri faydalı olacaktır. Eve döndüklerinde de kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası bölgelerde kene olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da herhangi bir ateş, ani gelişen bir kas ağrısı ve ishal gibi bir tablosu olduğunda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.
Toker, vücuduna kene yapıştığını fark eden vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Keneye kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor. Poşet, eldiven, naylon veya mendille vücuda en yakın olan bölgeden sıkıca tutup bir hamlede çıkartabilirse bunu yapabilir. Ancak keneyi patlatmak, yakmak ve herhangi bir yanıcı madde dökmek kesinlikle sakıncalıdır. Bu noktada virüsü hayvan daha fazla kana karıştırabilir. Tek hamlede çıkartılamadığı takdirde mutlaka acil servislere başvurup sağlık çalışanlarından bu konuda yardım istemeliler" şeklinde görüş bildirdi. •İHA•

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BU SENEKi VAKALAR SIKINTILI
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