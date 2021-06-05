Beyindeki tümör alındı

Yozgat Şehir Hastanesinde, tüm dünyada beyin tümörü cerrahisinde en ileri yöntem olarak kullanılan nöronavigasyon yöntemi kullanılmaya başlandı.

Sol vücut yarısından felçlik ile tarafımıza başvuran, yapılan tetkiklerinde beynin sağ tarafında vücudun sol tarafının kuvvetini kontrol eden alanda dev kitle saptanan hasta, Op. Dr. Celil Gökçek tarafından ‘Nöronavigasyon Yöntemi’ ile ameliyat edildi. Kitle tamamen çıkarılarak hastanın ameliyattan sonra kuvvet kazanımı olduğu, yürümeye başladığı bildirildi. Beyin ameliyatlarının, oldukça riskli olduğu hatırlatıldı, tümörün yerinin tam olarak saptanmasının çok önemli olduğu kaydedildi. Bu ameliyatlarda nöronavigasyon kullanımı hem beyin tümörü çıkarılırken sağlam dokuların zarar görmesinin önlenmesine hem de ameliyatın daha küçük bir cilt kesisinden yapılabilmesine, tümöre daha hızlı bir şekilde ulaşılabilmesine imkan tanıdığı bildirildi. Nöronavigasyon sistemlerinin cerrahi operasyonlarda kullanılması, ameliyatlar esnasındaki hata paylarının en aza indirgenmesini sağladığı ifade edildi. Nöronavigasyon Yönteminin, cerrahi alanında tıbbi teknolojinin sunmuş olduğu en gelişmiş tekniklerden bir tanesi olduğuna vurgu yapılarak, ‘’Nöronavigasyon sistemi, operasyonlar sırasında kitlelerin sınırlarının net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan ve bu sayede ameliyat başarısını önemli ölçüde artıran bir uygulamadır. Nöronavigasyon, tek başına bir ameliyat türü olmayıp beyin ameliyatlarında güvenlik ve konfor sağlayan, başarıyı artıran cerrahiye ek bir sistemdir. Bu sistem, tıpkı cep telefonlarında ve otomobillerde kullanılan navigasyon uygulamalarının yaptığı gibi hedefin yerinin belirlenmesini ve bu hedefe en az hasarla ve en kısa yoldan ulaşılabilmesini sağlar. Sadece yüksek teknoloji gerektiren tıbbi uygulamalar yapan sağlık kuruluşlarında mevcut olan sistem, bu teknik hakkında eğitim almış cerrahi dal uzmanları tarafından uygulanır. Milimetrik yanlışlıkların büyük olumsuzluklar doğurabildiği, hayati önem arz eden beyin ameliyatlarında Nöronavigasyon Tekniğinin kullanılması, tıbbi açıdan oldukça büyük kolaylık ve başarı sağlamaktadır’’ denildi.