Başarılı bir ameliyat daha

Yozgat Şehir Hastanesi’nde ‘Nöronavigasyon ile Kitle Rezeksiyonu’ ameliyatlarının hız kesmeden devam ettiği, Haziran ayı içerisinde 4 hastanın daha şifa bulduğu açıklandı. Hastaneden yapılan açıklamada, baş ağrısı ile acil servise başvuran, yapılan tetkiklerinde beyinde göz sinirine, ana atardamarlara yapışıklığı olan dev tümör saptanan hastaya ‘Nöronavigasyon ile Kitle Rezeksiyonu’ ameliyatı yapıldı, tümör total olarak çıkarıldı. Hastanın ameliyat sonrası serviste takibi yapılarak, taburcu edildi. Ameliyat ile birlikte hastanede Haziran ayı içinde 4 hastanın aynı yöntem ile şifa bulduğu kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nin Beyin Cerrahisi Ameliyatlarında öncü olmayı hedeflediği bildirildi. Açıklamada, ‘’Hastalarımızın hastaneye yatışından, taburculuğuna kadar geçen süreçte emeği geçen başta Op. Dr. Ö. Celil Gökçek ve Op. Dr. Ahmet Gülmez olmak üzere bu başarılı ameliyatları gerçekleştiren hekimlerimize, Beyin Cerrahisi Servisi, Ameliyathane ve Yoğun Bakım hemşirelerimize teşekkür eder hastamıza acil şifalar dileriz’’ denildi.