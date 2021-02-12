Aşılama devam ediyor

Yozgat Şehir Hastanesinde Covit-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen Korona Virüs (CoronaVac) Aşısı uygulamasında ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına 28. gün ikinci dozların yapılmasına başlandı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, 28. gün ikinci doz aşısının olduğunu, 20 aşı odası bulunan hastanede saat 08.30’dan 00.00’a kadar sağlık çalışanları ile 70 yaş ve 65 yaş üstü grubun aşı uygulamasına geçileceğini belirtti.