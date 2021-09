AŞI YAPTIRMAYAN HASTALANIYOR!

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, son günlerde Covid19 vakasında artış yaşandığına dikkat çekerek, Covid19 teşhisi konulan hastaların yüzde 90’ının ilk aşılarını dahi olmadıklarının görüldüğünü, bu nedenle herkesin aşılanarak, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönündeki mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat il genelindeki Covid19 salgını ve vakalarını değerlendirirken, Kurban Bayramına kadar yatan hasta sayısının toplamda 20 ila 30 arasına kadar düştüğünü, yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise 3 ila 4 arasında değiştiğini kaydetti. Şahin, ‘’Son dönemdeki serbestleşmeyle vatandaşlar özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına biraz gevşetme yaptı. Bu bütün ülkede böyle oldu. Bu da Sağlık Bakanımızın da dediği gibi vakalarda artışa sebep oldu. Dolasıyla hastanelerde yatış oranı arttı. Şu anda hastanede yatan sayımız öyle küçümsenecek kadar değil. Ama ilk iki dalgada olduğu gibi ağır vakalarla karşılaşmıyoruz. İşin en dramatik tarafı da hastanede yatan hastaların yüzde 90’ı aşısını olmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış kişilerden oluşuyor’’ dedi.

AŞI TAKİBİ YAPILIYOR

Yozgat şu anda aşılamada yüzde 70.6 ile sarı konumda bulunduğumuzu kaydeden Sağlık Müdürü Şahin, amacın yüzde 100’e ulaşmak olduğunu, ilk etapta ise hedefin maviye ulaşmak olduğunu bildirdi. Şahin, bunun için tüm ilçelerde ve merkezde sabit ekiplerle, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, hastanelerde ve mobil ekiplerle de ihtiyacı olan vatandaşlara evinde, iş yerlerinde ve köylerde aşı yapmaya devam ettiklerini aktardı. Şahin, ‘’Bunun yanında vatandaşımızı bilgilendirmek için ve aşı olmayanların neden aşı olmadıklarını anlayıp onlara aşı olmalarının gereğini anlatabilmek için oluşturduğumuz turumuzla Hastane Yönetim Sistemi (HSYS)‘den aldığımız bilgi ve Sağlık Bakanlığı’nın sisteminden aldığımız bilgilerle birinci doz aşıyı olmamış vatandaşları tek tek tespit ettik. Vatandaşları tek tek arayarak, görüşüyoruz. Aşı olmaları gerektiklerini söylüyoruz. Aşı olmak istiyorlarsa kurumlarımıza kuruluşlarımıza davet ediyoruz. Gelemeyen olursa ki soruyoruz bunu da yanına gidip aşılarını yapıyoruz’’ diye konuştu.

KRONİK HASTALAR

Sağlık Müdürü Şahin, kronik hastalığı bulunan vatandaşları da düşünerek, çözüm ürettiklerini bildirdi. Şahin, ‘’Kronik hastalığı olanlar Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgiler var ve 212 44 66 nolu numarayı aradıklarında koordinatör doktorlar var, danışman doktorlar var. Olası bir sıkıntıda hem konuyla ilgili destek verecektir. Hem de doktora muayene olup rapor almanız gerekiyorsa yardımcı olacaktır. Sağlık Müdürlüğü’nün santral grubu var. Aşı olmak isteyenlere her türlü kolaylıklar sağlanıyor’’ ifadelerini kullandı.

TEK ÇÖZÜM AŞI

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Covid19 salgınından kurtulmanın tek çaresinin bugün için aşı olmaktan geçtiğini hatırlattı. Şahin, ‘’Bizim elimizdeki en büyük silah bu. Birinci dalgada, ikinci dalgada hatta üçüncü dalgada elimizde bu silah yoktu. Virüse karşı en büyük silahımız maske, mesafe, hijyendi. Şu anda büyük bir silahımız var, virüsten kendimizi koruyacak, o da aşı. Aşı olduğumuz zaman vatandaşın bize en büyük sorusu ‘biz korona olmayacak mıyız artık?’ şeklinde ama olabilirsiniz. Yine bulaşabilir ama bu sizin hasta olmanızı engelleyecek, yoğun bakımda entübe olmanızı ve ölüm resmini çok çok düşürüyor. Hasta olmuyorsunuz ayakta atlatıyorsunuz. Çok hafif gribal semptomlarla atlatabiliyoruz ve bulaşıcılık süreside azalıyor. Antikor vücudumuzda olduğu için virüsü çok kısa sürede yok ediyor. O yüzden aşı olmadan hasta olarak vücudumuzda antikor oluşturarak o ağır süreci ölüm riskiyle yaşamaktansa aşı olmak hepsinden daha evla. Yozgat’ın yurt dışında, il dışında yaşayan nüfusu Yozgat’ta yaşayan nüfusundan daha fazla bir il. Şu dönem Yozgat’ın nüfusunun arttığı dönemler hem de covid19 pandemi döneminde hasta sayısının arttığı dönemler, bu dönemlerde hastanemize binen yüklerde artıyor’’ şeklinde konuştu.

HASTANELERE YÜK BİNDİ

Sağlık Müdürü Şahin, hastanelere fazla yükün bindiğini, bu nedenle bazı tedbirlerin alındığını, pandemi sürecinde istifa etmek isteyen sağlık personeline izin verilmediğini, serbest bırakılınca da istifaların üst üste geldiğini, bunun da yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyledi. Şahin, ‘’Artı olarak bu dönemlerde Sağlık Bakanlığı temmuz ayı itibariyle yasaklanmış olan hekim istifa sürecini de serbest bıraktı. Yani hekimlerde kendi hayatlarını planlasınlar diye bu inisiyatif kullandı. Bu yüzden istifa edenler oldu. Hastanedeki hekim sayısı azaldı. Sağlık Bakanlığı özellikle pandemi döneminde hastanede yığılma olmasın MHRS ve ALO 182 üzerinden randevu alarak hastaneye gelmelerini istiyor ki hastanelerde yığılma olmasın, bulaş olmasın diye. Tabi bu vatandaşları biraz sıkıntıya sokuyor, zorluyor’’ dedi.

PERSONEL ZAYIFLADI

‘’Koronavirüsün ilk başladığı dönemlerde, 2019’da çok fazla bilgimiz yoktu çünkü çok fazla hastamız yoktu. Ama şimdi Türkiye genelinde hasta olan insanları tedavi edilen insanları, yoğun bakıma yatırılan insanların tedavi sonuçlarını gördük hepsini biliyoruz’’ diyen Şahin, şu an ellerinde istatiksel bilgilerin bulunduğunu, o yüzden rahatça anlatabildiklerini, ellerindeki aşılardan bahsedebildiklerini, hangilerinin daha etkili olduğunu bilerek hareket ettiklerinin altını çizdi. Sağlık personelinin ilk günden beri hala çocuğundan ayrı olduğuna da vurgu yapan Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:

‘’Sağlık personelimiz yurtlarda, pansiyonlarda kalıyor, evine gidemiyor. Yoğun bakımlarda sabahlara kadar çalışıyor. Bayan arkadaşlarımız bu durumdan memnun hepsi zayıfladı. Kilolu kalmadı aralarında. O yoğun çalışma bizde hala devam ediyor. Koronavirüs vakası tüm dünyada 0 olmadan bu iş bitmeyecek. Elimizde çok güçlü silahlarımız var. Maske, Mesafe, Hijyen var. Şu anda çok güçlü bir silahımız var aşı. Koronavirüs ile başladık. İngiltere varyantı ile devam ettik, Güney Afrika varyantı oldu, Brezilya varyantı oldu şimdi delta dediğimiz Hindistan varyantı var. Deltaplus var. Biz bunu zamanında yok edemezsek daha ileriki dönemlerde virüsler kendini yeniliyor. Biz şu anda onu yok edemezsek kendini yenileyebilir. Belki daha ileride şu anda kullandığımız aşıya dirençli varyantlarda çıkabilir. Biz şu anda güçlüyken onu yok etmeye çalışıyoruz. O yüzdende özellikli Yozgat’ta yaşı ileri olan büyüklerimiz, tecrübelilerimiz olayın rehavetinin farkında gereğini yaptılar. Özellikle gençlerimizden isteğimiz, ricamız ekibimiz burada sahada her zaman çalışacak elimizde silah varken bize destek olun.’’