Aşı uygulaması devam ediyor

İl Müdürü Şahin, 12 Şubattan itibaren 65-69 yaş üstü büyüklere de aşı uygulamalarının başladığını, 08:00-17:00 saatleri arasında Aile Sağlığı Merkezlerinde, gece 24:00‘a kadar ise hastanelerde oluşturulan aşı odalarında aşı yapıldığını söyledi. Şahin, ‘’Vatandaşlarımız istediği kurumda, Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını almak şartı ile aşılarını yaptırabileceklerdir’’ dedi. Dr. Şahin, bakanlık tarafından aşı uygulanacak grup sıralamasında, 1. aşamadaki bireylerin aşılamaları devam ederken, öncelikli gruba Ülke genelinde Vali, Kaymakam, İl Müdürlerinin de tanımlandığını da anlattı. Şahin, ‘’14 Şubat Pazar günü Yozgat Şehir Hastanesinde Sayın Valimiz Ziya Polat beyefendiye, Emniyet Müdürümüz Murat Esertürk’e, Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz’a ilk doz aşı uygulaması yapılmıştır’’ diye konuştu. Şahin, aşı uygulamalarının başladığı tarihten itibaren İl genelinde uygulanan toplam aşı sayısının şu an itibari ile toplamda 23 bin 444, 1. doz aşı uygulanan kişi sayısının da 20 bin 405, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 3 bin 39 olduğunu bildirdi. Şahin, ‘’Bu rakamların an itibari ile artarak devam etmektedir. İlimizde an itibariyle 25 bin vatandaşımız aşılanmıştır. Bu süreçte çok büyük bir özveri ile çalışan sağlık personellerimize çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.