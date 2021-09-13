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Aşı olmaya davet etti

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat Akdağmadeni’nde de Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan koronavirüs aşılamaları devam ediyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:08
Aşı olmaya davet etti

Akdağmadeni ilçesine bağlı İbrahimağa Çiftliği köyünde kurulan aşı standını ziyaret eden  Kaymakam Fatih Topuz, ‘’Salgınla mücadele kapsamında devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyor’’ dedi. Topuz, salgınla mücadelede en önemli kriterin aşı olduğunun altını bir kez daha çizerek, sürecin ülke genelinde hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Randevu şartı aramadan tüm vatandaşların, ilçe Sağlık Müdürlüğüne, Mobil Aşı Uygulama Merkezine ve köylerde kurdukları aşı stantlarına beklediklerini kaydeden Topuz, ‘’Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız ve eski normal hayatımıza dönebilmemiz için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı. •Sümeyye İlhan•

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Aşı Olmaya Davet Etti
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