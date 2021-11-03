Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

AŞI OLMADI, PiŞMAN OLDU

Yozgat Şehir Hastanesinde Covid19 tedavisi gören Sümeyra Salman, ‘’Çok zor bir hastalık, şu an nefes darlığı çok fazla, eklem ağrılarım, baş ağrım ve halsizliğim var ve konuşmakta güçlük çekiyorum. Aşı olmadığım için bin pişmanım, keşke yaptırsaydım. Evime dönersem ilk işim aşı yaptırmak olacak’’ dedi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:32
AŞI OLMADI, PiŞMAN OLDU

Yozgat Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid19) tedavisi gören 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Sümeyra Salman, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor. Yozgat'ta yaşayan ev hanımı Salman, 14 gün önce ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Yozgat Şehir Hastanesine başvurdu. Yapılan PCR testi pozitif çıkınca pandemi servisinde tedavisi süren Salman, yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı. Salman, alerjik rahatsızlıkları bulunduğu için korktuğunu ve eşinin ısrarlarına rağmen aşı olmadığını söyledi. Covid19'a yakalanınca hastaneye yatırıldığını aktaran Salman, "Çok zor bir hastalık, şu an nefes darlığı çok fazla, eklem ağrılarım, baş ağrım ve halsizliğim var ve konuşmakta güçlük çekiyorum. 14 gündür atlatamadım bu illeti. Keşke doktor gözetimi altında aşımı yaptırsaydım. Alerjik bünyeye sahip insanlar da korkmasın, doktor gözetiminde aşısını mutlaka yaptırsın. Aşı olmadığım için bin pişmanım, keşke yaptırsaydım. Evime dönersem ilk işim aşı yaptırmak olacak" diye konuştu. Salman, çocuklarını çok özlediğini, hastalık sürecinde telefonla görüntülü görüşebildiklerini ve sürekli ağladıklarını belirtti. Herkese gecikmeden aşısını yaptırmasını tavsiye eden Salman, "Keşke aşımı olsaydım ve bu duruma düşmeseydim. Kimse benim yaptığım hatayı yapmasın, ben çok pişmanım." dedi. Yozgat Şehit Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan da vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Kovid-19'a karşı en büyük silah aşıdır. Kovid-19'dan dolayı yatan servis hastalarımızın yüzde 60-70'ini, yoğun bakımın da yüzde 80'ini hiç aşı yaptırmamış ya da eksik doz aşı yaptıran hastalar oluşturuyor" ifadelerini kullandı. (aa)

Anahtar Kelimeler:
AŞI OLMADIPiŞMAN OLDUYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberSağlıkAşıPişmanHasta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇOCUĞUNUZU ‘TURP’ GİBİ YAPMAK İSTERKEN HASTA ETMEYİN
ÇOCUĞUNUZU ‘TURP’ GİBİ YAPMAK İSTERKEN HASTA ETMEYİN
SUYA, SABUNA DOKUNUN
SUYA, SABUNA DOKUNUN
Hareketlerinizi Kısıtlamayın!
Hareketlerinizi Kısıtlamayın!
Ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Divan Toplantısı yapıldı
Divan Toplantısı yapıldı
Hastaneye ziyaret
Hastaneye ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim