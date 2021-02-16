AŞI KAMPANYASINA DEVAM

YOZGAT il genelinde 65 yaş üzeri yaşlılar ile il ve ilçe yöneticilerine 1.doz, sağlık çalışanlarına da 2. doz aşıları sağlık kuruluşlarında yapılmaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarının sabah 08:00’de başlayıp gece 00:00'e kadar devam ettiği kaydedildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile birlikte Yozgat Şehir Hastanesine giderek, aşının ilk dozu uygulandı. Vali Polat, bir yıla yakın zamandır salgınla mücadele edildiğini, Yozgat'ta 20 bine yakın kişiye aşı yapıldığını söyledi. Aşı sırasının kendilerine geldiğini belirten Polat, "Jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüz ile aşımızı yaptırdık. Allah'ım tüm hastalarımıza şifa versin. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Umarın en yakın zamanda bu salgının üstesinden geliriz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz" dedi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Polat, "Büyüklerimizi evlerde aşılıyoruz, sağ olsun arkadaşlarımız gece gündüz demen çalışıyor. Vatandaşımız, devletimize, sağlık ekiplerimize dua ve teşekkür ediyor. Sağlık çalışanlarımız köyde vatandaşımızın evinde aşısını uyguluyor. Bu da devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, sağlık çalışanlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı. Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir de ilçe hastanesinde aşısını yaptırdı. Kaymakam Cihangir, tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, Çandır Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşısının yapıldığını söyledi. Kaymakam Cihangir, ‘’Hastanedeki tüm hastalarımıza şifa, vefat eden vatandaşlarımıza Allah‘tan rahmet diliyorum’’ ifadelerini kullandı.