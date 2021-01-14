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Altın Bebek dostu olduk

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Anne Sütü Üst Komitesi kararı ile Yozgat 'Altın Bebek Dostu İl' unvanı almaya uygun görüldü.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:54
Altın Bebek dostu olduk

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Yozgat il genelindeki hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, Resmi Kurumlarda başarılı programlar planlanarak hayata geçirildi. Halka yönelik anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla birçok sosyal faaliyetler düzenlendi. Bunun sonucunda da Yozgat Altın Bebek Dostu il unvanına layık görüldü. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, bakanlık tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütüldüğünü söyledi. Şahin, ‘’Bu program çerçevesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıkları ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekipler konu ile ilgili eğitilmekte, aldıkları eğitim doğrultusunda hastane uygulamalarını geliştirmektedirler. Hastane uygulamalarının yanında yaptıkları sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlayan iller arasında başarılı olanlar ‘Altın Bebek Dostu İl Plaketi’ ile ödüllendirilmektedir’’ dedi. Şahin, Yozgat’ın da bu kapsamda ödüle layık görüldüğünü hatırlatıp, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Altın Bebek Dostu Olduk
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