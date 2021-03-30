60 YAŞ ÜZERiNE AŞI

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini duyurdu. Bazı risk gruplarının da programa dahil edildiği bildirildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olanlar ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandıkları, bu grupta olan vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerinin altı çizildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde aşı programında yeni gruba aşı uygulamasına başlandığı kaydedildi. Hastanede yapılan açıklamada ise, ‘’Kriterlere uygun olan vatandaşlarımız, e-Nabız hesabından veya cep telefonu ile 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden internet aracılığı ile https://www.mhrs.gov.tr/ veya telefonla 182'yi arayarak alabilecektir. Aşısı sistemde tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak hastanemizde aşılarını yaptırmaya başladılar’’ denildi.