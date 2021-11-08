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100 bininci aşıya pastalı kutlama

Yozgat Şehir Hastanesi’nde 100 bininci aşıya ulaşılması, kesilen pasta ile kutlandı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:58
100 bininci aşıya pastalı kutlama

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdare Ekibi ile birlikte Covid19 Aşı uygulamasında 100 bininci aşının uygulanması nedeniyle pasta kesildi, kutlama yapıldı. Başhekim Kozan, ‘’Covid19 Aşı uygulamasında Yozgat’ta 100 bininci aşıyı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi olarak aşılama sürecinde yoğun olarak 7/24 sabah 08:00 / 24:00 arasında aşı birimimiz hizmet vermektedir. Bu başarı da emeği geçen tüm personellerimize bu kapsamda pasta kesilerek jest yapıldı’’ dedi. Kozan, aşı uygulamasında Yozgat’ta büyük bir başarıya ulaşılmasında en büyük desteği olan personele de teşekkür etti.

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