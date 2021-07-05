YAZDILAR, OYNAYIP, ÇEKTiLER

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri’nde kalan gençlerin aldıkları 6 ay süreli eğitimlerle birlikte senaryosunu yazıp, rol alarak çekimlerini tamamladıkları 5 kısa filmin Galası törenle yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın hazırladığı, Sinema Okuryazarları Derneği'nin öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesinin destekleri ile Yozgat'ta Sevgi Evleri'nde ikamet eden gençlere altı ay boyunca ‘Herkes için Sinema’ başlığıyla eğitimler verildi. Aldıkları eğitimler doğrultusunda öğrendikleri teknik ile kaleme aldıkları senaryolarda Sevgi Evinde kalan gençler, kendileri rol aldığı 5 ayrı kısa film çekimi gerçekleştirdi. Çekilen filmlerin galası, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonunda gerçekleştirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitelerin en önemli işlevlerinden birisinin de halka dokunmak, halkın sorunlarına çözüm bulmak olduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi her alanda olduğu gibi sosyal farkındalık projeleri ile de önemli başarılara imza atmaktadır. Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı Hocamız küçük yaşlarda bir hedef olarak önüne koyduğu medya ve sinema alanıyla ilgili hayallerini gerçekleştirmek üzere ciddi bir çaba ve gayret sarf ediyor. Eğer bir şeylere inanıyorsanız, hayalleriniz varsa ve mesleğinizi seviyorsanız, mutlaka ve mutlaka o hayal ettiğiniz şeylere ulaşma yolunda bir başarı elde edersiniz. İşte Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı Hocamız da Sevgi Evleri özelinde, evlatlarımızın geleceğe hazırlanmasında, onlara anne-baba şefkatinin bir kez daha yaşatılmasında, toplumsal farkındalık ortaya konulmasında, bu çocuklarımızın dünyalarının keşfedilmesinde, kabiliyetlerinin, yetilerinin ortaya konulmasında önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu manada İçişleri Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve Üniversitemizin desteklediği bu projenin hayata geçirilmesinin çok anlamlı olduğunu gördük’’ dedi. Rektör Karadağ, altı ay boyunca ilmek ilmek sabırla işlenen projenin, aslında bir sosyal farkındalık projesinin çok çok ötesine geçtiğini, geleceğin sinemacıları, yönetmenleri, aktörleri, senaristleri olmaya namzet gençlerin olduğunu, ortaya konulan kısa filmlerle görüldüğünün altını çizdi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, projeye başından beri inanarak büyük bir özveri ve inançla çalışan, altı aylık eğitimin sonunda büyük bir başarıya imza atan Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’ya projede yer alan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Vali Polat, çocuklara yapılan yatırımların en önemli yatırımlar olduğuna vurgu yaparak, çocuklar için yapılan tüm güzel projelerin arkasında ve destekçisi olacaklarını belirtti. Sunuculuğunu Projenin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın yaptığı Gala Töreni’nde sevgi evlerinde altı ay boyunca sinema, medya alanında eğitim alan çocukların senaryolarını yazıp, yönettiği, rol aldığı beş kısa film gösterildi. Projede yer alan kurum yöneticileri ile danışmanlık görevini üstlenen Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, eğitim alan Sevgi Evleri çocuklarına plaket verildi. •Seyfi Çelikkaya•