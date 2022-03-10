Tiyatro Sürmeli gün sayıyor

Yozgat’ın en eski tiyatro gruplarından olan Tiyatro Sürmeli, Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan’ın yazıp yönettiği ‘Yanlışlıklar Komedisi' adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluşacak. Yozgat’ın ilk ve tek özel tiyatrosu, 'Tiyatro Sürmeli', Soner Tumgan’ın yazıp ve yönettiği Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile hazırlanan ‘Yanlışlıklar Komedisi' adlı oyunu ile 15 Mart Salı günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

Tiyatro Sürmeli Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, Tiyatro Sürmelinin bu yıl 23’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda sezona iddialı bir yapımla sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını dile getiren Tumgan, Yanlışlıklar Komedisi adlı oyununda resmi nikah kıydırmak için başvuruda bulanan kimsesiz ve yetim bir göçmenin bürokrasi duvarına nasıl çarptığını, dilekçelerle derdini anlatamaya çalışırken nasıl bir girdaba girdiğini konu alan oyunun eski Türkiye de bürokrasi yapasını kara mizah olarak anlatamaya çalıştığını vurguladı. Oyunlarının Mart ayından başlayacağını hatırlatan Tumgan, Haziran sonuna kadar devam edecek ve Kültür Merkezi’nde sahneleneceğini, bu vesile ile tiyatro severleri oyunlarını izlemeye davet ettiğini ifade etti. Soner Tumgan’ın yazıp yönettiği oyundan Başrolü Hacı Hatipoğlu üstlenirken Buse Kaylesiz, Mazlum Karaduman, Can Gümüşhan, Mehmet Kapan ve Elif Tumgan görev almakta.