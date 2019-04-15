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Şiir Dinletisi alkışlandı

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğretmen ve öğrenciler ile velilerine yönelik ‘Biz kocaman bir aileyiz’ sloganı ile düzenlenen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Şiir Dinletisi alkışlandı

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğretmen ve öğrenciler ile velilerine yönelik ‘Biz kocaman bir aileyiz’ sloganı ile düzenlenen etkinlik, büyük ilgi gördü.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
70 Okunma
Şiir Dinletisi alkışlandı

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen etkinliğe sadece okulda görev yapan öğretmen ve personel, yakınları, öğrenciler ile velileri davet edildi. Etkinlikte, öğretmenler hem kendi yazdıkları hem de farklı şairlerin şiirlerini seslendirdi. Okul öğretmenlerinin oluşturduğu koro, türküler söyledi.

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