Şiir Dinletisi alkışlandı

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen etkinliğe sadece okulda görev yapan öğretmen ve personel, yakınları, öğrenciler ile velileri davet edildi. Etkinlikte, öğretmenler hem kendi yazdıkları hem de farklı şairlerin şiirlerini seslendirdi. Okul öğretmenlerinin oluşturduğu koro, türküler söyledi.

