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Sarıkaya’ya bir ödül daha

Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya, Mersin İnovasyon ödülleri kapsamında ‘yılın en çok dinlenen halk müziği sanatçısı’ ödülüne layık görüldü.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:49
Sarıkaya’ya bir ödül daha

‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısıyla şöhret kapısını aralayan Mümin Sarıkaya, 2021 Akdeniz İnovasyon ödülleri töreninde de ödüle layık görülen isim oldu. Sanatçı Mümin Sarıkaya, Mersin’de düzenlenen 2021 Akdeniz İnovasyon ödülleri törenine katılarak ‘yılın en çok dinlenen halk müziği sanatçısı’ ödülünü aldı. Mümin Sarıkaya, ‘’Bu akşam Mersin İnovasyon ödüllerinde yılın en çok dinlenen halk müziği sanatçısı ödülünü aldık. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz’’ dedi.

Son Güncelleme: 16.11.2021 20:08
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