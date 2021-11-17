Sarıkaya’ya bir ödül daha

‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısıyla şöhret kapısını aralayan Mümin Sarıkaya, 2021 Akdeniz İnovasyon ödülleri töreninde de ödüle layık görülen isim oldu. Sanatçı Mümin Sarıkaya, Mersin’de düzenlenen 2021 Akdeniz İnovasyon ödülleri törenine katılarak ‘yılın en çok dinlenen halk müziği sanatçısı’ ödülünü aldı. Mümin Sarıkaya, ‘’Bu akşam Mersin İnovasyon ödüllerinde yılın en çok dinlenen halk müziği sanatçısı ödülünü aldık. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz’’ dedi.