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Minikler tiyatro ile buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü tiyatro etkinlik programı çerçevesinde, Yerköy, Şefaatli, Sorgun ve Çekerek ilçelerinde sahnelenen oyun ile minikler tiyatro ile buluşturuldu.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:16
Minikler tiyatro ile buluştu

Yozgat Valiliği öncülüğünde 'Kuzu Maydanozun Maceraları' adlı çocuk oyunu gösterildiği ilçelerde büyük ilgi gördü. Kamyon Tiyatrosu, çocukları ‘Kuzu maydanozun maceraları’ oyunuyla eğlendirdi. Tiyatro ekibi, ilçe meydanlarında kurulan sahnede oyunu sahneledi. ‘Yürüyen Sahne’ adıyla projelendirilen etkinlikte İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yapımı olan ‘Kuzu maydanozun maceraları’ oyunu beğeni topladı. Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiğini belirten Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Kuzu maydanozun maceraları oyununa ev sahipliği yapmak ve ilçemizde bu tür organizasyonların ilgi görmesi bizleri memnun ediyor. Belediyemizin rutin faaliyetleri dışında işler yapmaktan son derece onurlu ve gururluyuz. Önemli olan çocuklara hitap edebilmek, onların yüreklerine dokunabilmek ve onları tiyatroyla buluşturabilmek. Biz bu konuda ilçemizde birçok ilke imza attık ve organizasyonlarımızın devamı da gelecek" dedi. 

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Minikler Tiyatro Ile Buluştu
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