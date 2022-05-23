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‘Hayata Şiirden Bakmak’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen 1’inci kitap fuarında Hukukçu, Şair ve Yazar Hayati İnanç okuyucularıyla buluştu.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:42
‘Hayata Şiirden Bakmak’

Fuarda İnanç, Can Veren Pervaneler ‘Hayata Şiirden Bakmak’ konulu söyleşiyi gerçekleştirdi. Halk tarafından yoğun bir katılımın olduğu fuarda söyleyişi sonrası İnanç, okuyucuların kitaplarını imzaladı. 1’inci Kitap Fuarını Kültürel kalkınma projesi olarak gördüklerini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci,  “Hukukçu, Şair ve Yazar Hayati İnanç tarafından gerçekleştirilen Can Veren Pervaneler 'Hayata Şiirden Bakmak' konulu söyleşiyi gerçekleştirdik. Değerli söyleşi konuğumuza ve salonda boş yer bırakmayan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. •Sema Nur Koçaker•

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‘Hayata Şiirden Bakmak’
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