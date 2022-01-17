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Başkanlar da izledi

AK Parti ve MHP İl Başkanları Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Basilica Tası Gümüşten’ isimli tiyatro oyununu birlikte izledi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:33
Başkanlar da izledi

Üç haftadır Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi salonunda sahnelenen Basilica Tası Gümüşten isimli tiyatro oyununa her hafta yoğun bir ilgi olurken, il yöneticileri ve siyasilerde oyunu izliyor. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Tarihi Roma Hamamı’nın komik hikayesinin ele alındığı Basilica Tası Gümüşten isimli tiyatro oyununun bu haftaki gösterimini AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ile MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu da izledi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Basilica Tası Gümüşten adlı tiyatro oyunu izlemeye gittiklerini söyledi. Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen bu oyunda yönetmeninden, oyuncularına ve perde arkasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başer, çok güzel ve eğlenceli bir tiyatro eseri olduğunu sözlerine ekledi. MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ise uzun süredir izlemek istediği Basilica Tası Gümüşten isimli tiyatro oyununu hafta sonu izleme fırsatı bulduğunu ve çok beğendiğini söyledi. Oyunun yönetmeni Burak Öngel olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik eden Irgatoğlu, Basilica Tası Gümüşten isimli tiyatro oyununun mutlaka izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 
AK Parti Yozgat İl Yönetimi tiyatro oyunu sonrasında kuliste tiyatro oyuncularını ziyaret ederek bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

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