Kadınlara özel

Her Çarşamba günü, Eski Askerlik Şubesinde yapılacak Çarşamba Sohbetlerinde her hafta farklı kurumların kadınlara bilgi vereceği belirtildi. Kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesi, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirilmeleri, farklı konularda fikir sahibi olmaları amacıyla eğitim sohbetleri düzenlenecek. İlk gerçekleştirilen Çarşamba Sohbetlerinde, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Siyasi Partilerinin Kadın Kolları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ve kadınların katılımıyla ‘Bağımlılıkla Mücadele Konusunda Annenin Rolü’ adlı konu ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay’dan gelen uzmanlar tarafından gerçekleştirilen söyleşide bağımlılıklarla mücadele konusunda annenin önemine vurgu yapılarak, en büyük görevin annelere düştüğü belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Raşit Emre Ünal tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi ve ‘UYUMA, HAYDİ, KADES’ uygulamaları hakkında bilgiler vererek, uygulamaları telefonlarına indirmelerini istedi. Ünal, annelere ‘Benim çocuğum yapmaz, uyuşturucu kullanmaz’ algılarını kırmalarını isteyerek gençlerin uyuşturucuyu en çok evlerinde kullandıklarını söyledi. Uyuşturucu kullanan çocuklarda ne gibi belirtilerin olabileceğini anlatan Ünal annelerin nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ünal, ‘’ Annelerimiz genelde çocuklarını uyuşturucu kullanırken yakaladıklarında çocuğumun sicil kaydına işlenecek, sicili kirlenecek diye bize gelmiyorlar ama bu durumu daha kötü sonuçlar doğuruyor’’ dedi. Sohbette, Yeşilay yetkilileri de annelerin, bağımlılıkla mücadelede yalnız olmadıklarını ve her zaman yardıma hazır olduklarını ifade etti. •Sümeyye İlhan•