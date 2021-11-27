Kadınlara Japonya’dan destek

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen ‘İşten Sosyal Uyuma’ Projesi kapsamında, kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik iş geliştirme kampı düzenlenip, danışmanlık hizmetinin sağlanması desteği verilecek. İş Planı Hazırlama ve Geliştirme Kampı, Ticarileşme ve Büyüme Danışmanlığı hibe desteği için 30 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiği bildirildi. Aralarında Yozgat’ın da bulunduğu, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sivas, Konya, Kayseri, Nevşehir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaşayanlar başvuru yapabilecek. İş fikri ya da şirket sahibi olan, ticarileşme süreçlerini ve satış kanallarını geliştirmek isteyen, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin başvuruları kabul edilecek. İş Planı Hazırlama ve Geliştirme Kampı 13-24 Aralık, Ticarileşme ve Büyüme Danışmanlığı Ocak – Şubat 2022, Hibe Desteği ile ilgili kamp ise Mart 2022’de gerçekleşecek. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin çoğunluğunun online gerçekleştirileceği, iş planı geliştirme ve hazırlık kampının yüzde 50'sinin fiziksel olarak yapılacağı açıklandı.