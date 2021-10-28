Avcı’nın yeni eseri okurlarıyla buluştu

Kayseri’de gazetecilik mesleğini yürüten, araştırmacı yazar hemşehrimiz Selda Avcı, iki yıl aranın ardından, ikinci kitabı ‘Hayat Bir Senaryo’ ile okurlarıyla bir kez daha buluştu. ‘Tuzlu Kahve’ kitabı ile adından söz ettiren, olumlu geri dönüşler alan Selda Avcı, ilk roman çalışmasını okurlarının beğenisine sundu. Gerçek hayatlardan esinlenilerek hazırlanan roman, sade ve sürükleyici hikâyesi ile okurları ilk andan itibaren etkisi altına alıyor. Panu Kitap tarafından yayıncılığı üstlenilen Hayat Bir Senaryo, geçmişten günümüze uzanan bir hayat hikâyesini ele alıyor. ‘Umut var oldukça insanın yaşama sevincinin artarak büyüyeceği’ temasına dayanan Hayat Bir Senaryo romanında, Aylin’in hikâyesine tanıklık ediyoruz. Aylin’in hikâyesi Anadolu’daki sıradan bir ailenin yaşam mücadelesi, aile bağları ve dönem şartlarını derinlemesine inceleme fırsatı sunuyor. Hayalleri için mücadele eden kadınların ortak çağrısını kaleme alan Selda Avcı, Hayat Bir Senaryo ile umudun ve sevginin gücüne vurgu yapıyor. İnsanların hayallerini gerçekleştirmesi için sabır ve umuda ihtiyaç duyduklarını ifade eden Selda Avcı, ‘’Okurların hayatlarından izler bulabileceği, sıcak ve samimi duygularla kaleme alınan bir roman yazmak istedim. Amacım, ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini dile getirmekti. Hayatı mücadelelerle geçen bir kadın olarak, umudun gücüne inanıyorum. Aylin’in umut vadeden hikâyesi içerisinde ortak değerlerimiz ve duygularımız yer alıyor. Hayatın zorlu yönlerine rağmen; kalbini temiz tutan ve mücadele etmekten vazgeçmeyen insanların eninde sonunda güzel bir sona ulaşacağı mesajını içeriyor’’ diye konuştu.