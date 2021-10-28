Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Avcı’nın yeni eseri okurlarıyla buluştu

Kayseri’de gazetecilik mesleğini sürdüren hemşehrimiz Selda Avcı’nın ‘Tuzlu Kahve’ isimli eserinin ardından, insana ve hayata dair en saf duyguların anlatıldığı ‘Hayat Bir Senaryo’ adlı yeni romanı da okurlarıyla buluştu.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:25
Avcı’nın yeni eseri okurlarıyla buluştu

Kayseri’de gazetecilik mesleğini yürüten, araştırmacı yazar hemşehrimiz Selda Avcı, iki yıl aranın ardından, ikinci kitabı ‘Hayat Bir Senaryo’ ile okurlarıyla bir kez daha buluştu. ‘Tuzlu Kahve’ kitabı ile adından söz ettiren, olumlu geri dönüşler alan Selda Avcı, ilk roman çalışmasını okurlarının beğenisine sundu. Gerçek hayatlardan esinlenilerek hazırlanan roman, sade ve sürükleyici hikâyesi ile okurları ilk andan itibaren etkisi altına alıyor. Panu Kitap tarafından yayıncılığı üstlenilen Hayat Bir Senaryo, geçmişten günümüze uzanan bir hayat hikâyesini ele alıyor. ‘Umut var oldukça insanın yaşama sevincinin artarak büyüyeceği’ temasına dayanan Hayat Bir Senaryo romanında, Aylin’in hikâyesine tanıklık ediyoruz. Aylin’in hikâyesi Anadolu’daki sıradan bir ailenin yaşam mücadelesi, aile bağları ve dönem şartlarını derinlemesine inceleme fırsatı sunuyor. Hayalleri için mücadele eden kadınların ortak çağrısını kaleme alan Selda Avcı, Hayat Bir Senaryo ile umudun ve sevginin gücüne vurgu yapıyor. İnsanların hayallerini gerçekleştirmesi için sabır ve umuda ihtiyaç duyduklarını ifade eden Selda Avcı, ‘’Okurların hayatlarından izler bulabileceği, sıcak ve samimi duygularla kaleme alınan bir roman yazmak istedim. Amacım, ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini dile getirmekti. Hayatı mücadelelerle geçen bir kadın olarak, umudun gücüne inanıyorum. Aylin’in umut vadeden hikâyesi içerisinde ortak değerlerimiz ve duygularımız yer alıyor. Hayatın zorlu yönlerine rağmen; kalbini temiz tutan ve mücadele etmekten vazgeçmeyen insanların eninde sonunda güzel bir sona ulaşacağı mesajını içeriyor’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Avcı’nın Yeni Eseri Okurlarıyla BuluştuYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberKayseriGazeteciYazarSeldaAvcıTuzluKahveHayatBirSenaryoRoman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KALKINMAYA KADIN ELi
KALKINMAYA KADIN ELi
Taşlar ilgi odağı oldu
Taşlar ilgi odağı oldu
Kadınlar üretip, satacak
Kadınlar üretip, satacak
Değerli Taşlar Antalya’da
Değerli Taşlar Antalya’da
Kadın üreticileri ziyaret etti
Kadın üreticileri ziyaret etti
KADES tanıtılıyor
KADES tanıtılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim