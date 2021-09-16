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Belgesel Film festivalde

Yozgat Bozok Üniversitesi Radyo-TV Programı öğrencileri tarafından çekilen film, uluslararası film festivali seçkisine kabul edildi.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:24
Belgesel Film festivalde

Yozgat Meslek Yüksekokulu Radyo TV programı öğrencileri tarafından çekilen ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgesel film İngiltere’de düzenlenen uluslararası The Lift-Off Sessions Film Festivali’nin resmi seçkisine alındı. Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın yönetmenliğini üstlendiği, SMA hastası yedi yaşındaki Umutcan’ın yaşamını konu alan belgesel film iki yılda tamamlandı. SMA hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla beyaz perdeye taşınan filmin çekimleri ise Antalya’da yapıldı. Film, festival seçkisinin ardından İngiltere’de izleyici ödüllerine de sunulacak olup bir kez daha başarılı bulunması halinde Pinewood stüdyolarında gösterilmeye hak kazanacak. •Haber Merkezi•

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Belgesel Film Festivalde
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