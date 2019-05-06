Turnuva tamamlandı

Turnuvada şampiyonluk ipini Şehit Zemçi Doğan Ortaokulu göğüsledi, Baydiğin Ortaokulu ikinci, Baydiğin İmam Hatip Ortaokulu da üçüncülükle yetindi. Kaymakam Evren Çakır, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, dereceye giren takımların kupalarını ve sporcuların madalyalarını dağıtıp, takımların yönetici, çalıştırıcısı ve sporcularını tebrik edip, başarı diledi.