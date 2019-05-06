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Turnuva tamamlandı

AYDINCIK ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası tamamlandı.

Turnuva tamamlandı

AYDINCIK ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası tamamlandı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Turnuva tamamlandı

Turnuvada şampiyonluk ipini Şehit Zemçi Doğan Ortaokulu göğüsledi, Baydiğin Ortaokulu ikinci, Baydiğin İmam Hatip Ortaokulu da üçüncülükle yetindi. Kaymakam Evren Çakır, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, dereceye giren takımların kupalarını ve sporcuların madalyalarını dağıtıp, takımların yönetici, çalıştırıcısı ve sporcularını tebrik edip, başarı diledi. 

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