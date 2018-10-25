Sinema etkinliği

Sinemaya gitmeyen kalmasın projesi kapsamında Kadışehri ilçesinden 230 ortaokul öğrencisi Yozgat’a taşındı. Öğrencilerin etkinliğine katkılabilmeleri için Kaymakam Fikret Dağ, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek de destek verdi. Yozgat’a taşınan öğrenciler, sinema etkinliğinin yanında şehrin tarihi ve turistik bölgelerini de ziyaret etme imkanı buldu.