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Sinema etkinliği

KADIŞEHRİ ilçesinden 230 öğrenci, sinema etkinliği kapsamında Yozgat’a getirilerek, sinema filmi izlettirildi.

Sinema etkinliği

KADIŞEHRİ ilçesinden 230 öğrenci, sinema etkinliği kapsamında Yozgat’a getirilerek, sinema filmi izlettirildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Sinema etkinliği

Sinemaya gitmeyen kalmasın projesi kapsamında Kadışehri ilçesinden 230 ortaokul öğrencisi Yozgat’a taşındı. Öğrencilerin etkinliğine katkılabilmeleri için Kaymakam Fikret Dağ, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek de destek verdi. Yozgat’a taşınan öğrenciler, sinema etkinliğinin yanında şehrin tarihi ve turistik bölgelerini de ziyaret etme imkanı buldu. 

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