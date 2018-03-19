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Sağlık için yürüdüler

ŞEFAATLİ ilçesinde düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ ilgi gördü.

Sağlık için yürüdüler

ŞEFAATLİ ilçesinde düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ ilgi gördü.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Sağlık için yürüdüler

Kaymakamlık binası önünden başlayan yürüyüş Spor Salonu önünde tamamlandı. Yürüyüşe,Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ile birlikte ilçe yöneticileri, Daire Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler her yaştan vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda katılımcılara Spor Salonu’nda Su, Meyve ve Ayran ikramında bulunuldu. Kaymakam Yücel Erdem, ‘Bir farkındalık oluşturmak, sağlıklı bir yaşam için güzel bir etkinlik oldu. Organizeyi yapan ilçemiz Sağlık Gurup Başkanlığımıza da ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum’ dedi.

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