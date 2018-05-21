Okumaya devam

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SORGUN ilçesi Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte, Türkiye ve Fransa kuruculuğunda yürütülen ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi kapsamında etkinliklerini sürdürüyor.

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SORGUN ilçesi Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte, Türkiye ve Fransa kuruculuğunda yürütülen ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi kapsamında etkinliklerini sürdürüyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgat il merkezinden sonra farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklere Sorgun’da devam edildi. Sorgun ilçesi Salih Paşa Camii meydanında, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci’nin de katılımı ile kitap okuma etkinliği yapıldı. Sorgun halkı etkinliğe ilgi göstererek, kendilerini kitap okumaya davet eden öğrencilerle kitap okudu. Öğretmen ve öğrenciler, kitap okuma etkinliklerini Kınalı Hasan Anıtı ve Üç tepeler mevkiinde devam etti.

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