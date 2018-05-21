Okumaya devam

Yozgat il merkezinden sonra farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklere Sorgun’da devam edildi. Sorgun ilçesi Salih Paşa Camii meydanında, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci’nin de katılımı ile kitap okuma etkinliği yapıldı. Sorgun halkı etkinliğe ilgi göstererek, kendilerini kitap okumaya davet eden öğrencilerle kitap okudu. Öğretmen ve öğrenciler, kitap okuma etkinliklerini Kınalı Hasan Anıtı ve Üç tepeler mevkiinde devam etti.