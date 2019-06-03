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Mezuniyet sevinci

ÇAYIRALAN  Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu Lisesi öğrencileri yıl sonu gecesi düzenledi.

Mezuniyet sevinci

ÇAYIRALAN  Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu Lisesi öğrencileri yıl sonu gecesi düzenledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Mezuniyet sevinci

Okul bahçesinde verilen iftarın ardından yapılan yıl sonu gecesi etkinliğinde konuşan Çayıralan Kaymakam Bekir Özen, öğrencilerin acı tatlı 4 yılı tamamlayıp liseden mezun olduklarını söyledi. Bundan sonra yeni bir eğitim hayatının başladığını ifade eden Özen, "Önümüzde üniversite sınavları var, inşallah bütün öğrencilerimiz gönlünde yatan üniversitede eğitim yapar. Bütün öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Bu güzel programda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.  Okul Müdürü Zekeriya Han da sinevizyon gösterisiyle okulda yaptıkları çalışmaları anlattı. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgeleri verildi. Tören sonunda öğrenciler kep atarak liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.  Törene, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 

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