Sağlık Müdürlüğünde görevli personeller Dr. Hakan Varol ve Ebe Birgül Koçak tarafından katılımcılara eğitim verildi.

Dr. Varol, belirli aralıklarla halk eğitimle koordineli olarak yürüttükleri hijyen eğitimlerinin gıda ve su sektöründe çalışanlar için ayrıca önemli olduğunu vurgulayarak, aslında tüm bireylerin hijyene dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Varol, ‘Hijyen eğitimi, gıda ve su sektöründe gıda üretim perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitimdir. Sağlıklı bir iş yeri ortamı hepimizin sağlığı için önemlidir’ dedi.