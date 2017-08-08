‘Bal’ gibi festival!

Çayıralan Bal ve Kültür Festivali’nin 9 uncusu dün Kaynarpınar’da düzenlendi. Festivale Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Rektör Salih Karacabey, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, komşu ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda misafir ile vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, bal üreticileri adına Çayıralan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Bünyamin Bulut açılış konuşmasını yaptı.

Çayıralan Belediyesi ve Çayıralan Kaymakamlığı tarafından tertiplenen 9 uncu Çayıralan Bal ve Kültür Festivalinde protokol konuşmaları ardından, Çayıralan Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar tek tek sahneye çıkartılıp, Bakan Bozdağ ve protokol tarafından her birine çeyrek altın hediye edildi.

Resim Öğretmeni Hakan Gültekin ve öğrencileri tarafından Çayıralan’ı güzelleştirmek adına Kaynarpınar mevkiinde yapılan resim ve yazılar için de plaket hazırlanırken, Gültekin’e plaketini Bakan Bozdağ verdi.

Protokol konuşmalarında “Çayıralan Endemik bitki yapısı, çiçek çeşidi yoğunluğu ve İç Anadolu’nun en büyük ormanlarına sahiptir” diyen Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, “Bu Allah vergisini arıcılarımız fırsat bilip bundan faydalanıyorlar. Arıcılarımızın bir çoğu profosyonel olmasa da hobi niteliğinde arıcılık yapan kardeşlerimiz de var” dedi.

Geçen yıl itibariyle 2 bin 250 kovan arının bahara çıkmadığını kışın telef olduğunu vurgulayan Başkan Şahiner, Yozgat valiliği ile yapılan görüşmelerde 2018 yılında Yozgat Valiliği tarafından canlı arı temini ile arıcıların destekleneceğini duyurdu.

Festivalde Yozgat mehter takımının gösterilerini zevkle izleyen vatandaşlar, yenilen öğlen yemeği ardından müzik ve eğlence etkinliklerine katılarak gün boyu gönüllerince eğlendiler.

ANALİZ SONUÇLARINDA YİNE ŞEKER YOK

Çayıralan Bal ve Kültür Festivalinde arıcılar ürettikleri balları ile de yarıştı. Yarışmaya katılan bütün ballar birbirinden üstün özellikte ve hepsi neredeyse sıfır şeker oranıyla dereceye girmek için yarıştı. Yapılan dereceler sonucunda öğretmen Salih Bozkurt’a ait bal gerek analiz sonuçları ve gerekse renk, doluluk ve çeşitli özellikleri ile birinci gelirken, Çayıralan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Bünyamin Bulut’a ait bal ikinci, Sezai Eğin’e ait bal ise üçüncü seçildi. Birinci gelen Salih Bozkurt’a ödülünü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ verirken, yarışmalarda ikinci gelen Bünyamin Bulut’un ödülünü Vali Kemal Yurtnaç, üçüncü gelen Sezai Eğin’in ödülünü ise Rektör Salih Karacabey verdi. Programın son bölümünde Sanatçı Esra Şahbaz, Sanatçı Murat Balaban ve yerel sanatçımız Aytaç Pınarbaşı izleyicilerine müzik şöleni sundular.

