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Zabıta ve itfaiye eri alınacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alacak.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:04
Zabıta ve itfaiye eri alınacak

Adaylar, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini

tamamlayacaklar. Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/817828/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/samsun-buyuksehir-belediye-baskanligi-110-memur-alacak

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Zabıta Ve Itfaiye Eri Alınacak
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