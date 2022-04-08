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Yıkım işi ihalesi

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından hurda karşılığı yıkım işi ihale edilecektir.

08 Nisan 2022 Cuma 15:02
Yıkım işi ihalesi

Yozgat Akdağmadeni Eski Aile Sağlığı Merkezi Binası, Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojman Binası ile Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojman Binasının Hurda Malzeme Karşılığı Yıkımı İşi. Yıkımı yapılacak binaların miktarları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Hurda malzeme karşılığı yıkım ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/962481/ihale-duyurulari-satis-trampa-devir-ve-intikal-ihaleleri-hurda-karsiligi-yikim-isi-ihale-edilecektir

Anahtar Kelimeler:
Yıkım Işi Ihalesi
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