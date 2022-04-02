Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yemek ve kumanya hizmeti alınacak

Yozgat Kabul ve Barınma Merkezi 2022 yılı yemek ve kumanya hizmet alımı yapacak.

02 Nisan 2022 Cumartesi 07:29
Yemek ve kumanya hizmeti alınacak

Göç İdaresi İl Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yozgat Kabul Ve Barınma Merkezi 2022 Yılı Yemek Ve Kumanya Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/952782/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-yozgat-il-goc-idaresi-mudurlugu-yemek-ve-kumanya-hizmeti-alacaktir

Anahtar Kelimeler:
Yemek Ve Kumanya Hizmeti Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye fırını kira ihalesi
Belediye fırını kira ihalesi
Deri satış ihalesi
Deri satış ihalesi
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alımı
Sözleşmeli personel alımı
Oksijen tüpü alımı
Oksijen tüpü alımı
Yapım işi ihalesi
Yapım işi ihalesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim