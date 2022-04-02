Yemek ve kumanya hizmeti alınacak

Göç İdaresi İl Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yozgat Kabul Ve Barınma Merkezi 2022 Yılı Yemek Ve Kumanya Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/952782/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-yozgat-il-goc-idaresi-mudurlugu-yemek-ve-kumanya-hizmeti-alacaktir