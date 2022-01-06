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Yapılar satılacak

Doğankent Belediye Başkanlığı tarafından yapılar, içlerindeki malzemeleriyle birlikte satılacaktır.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:30
Yapılar satılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait Kasabanın Yeni Mahalle Büyükkarakoyun mevkiinde eski TANAP kamp sahasında bulunan muhammen bedeli ve geçici teminatı 15 kalemde belirtilen yapılar içlerindeki malzemeleriyle birlikte ve kamp sahası içinde bulunan yer altı, yer üstü diğer tüm müştemilatların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/912125/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/dogankent-belediye-baskanligi-yapilari-iclerindeki-malzemeleriyle-birlikte-satacaktir

Anahtar Kelimeler:
Yapılar Satılacak
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