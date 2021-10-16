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Uzman Yardımcısı ve İdari Memur alınacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından 12 Uzman Yardımcısı ve 1 İdari Memur alınacaktır.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:54
Uzman Yardımcısı ve İdari Memur alınacak

Genel Sekreterliğe 12 Uzman Yardımcısı ve Bir İdari Memur alınacaktır. Personel alımı için 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden uzman yardımcısı için P3 ve P1, idari memur için P93 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcısı için İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça Yabancı Dil Sınavı'ndan 2019, 2020 veya 2021 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/865755/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/orta-anadolu-ihracatcilari-birligi-genel-sekreterligi-12-uzman-yardimcisi-ve-1-idari-memur-alacak

Son Güncelleme: 15.10.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
Uzman Yardımcısı Ve İdari Memur Alınacak
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