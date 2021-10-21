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Uzman yardımcılığı giriş sınavı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:58
Uzman yardımcılığı giriş sınavı yapılacak

Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/868336/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/cumhurbaskanligi-savunma-sanayii-baskanligi-savunma-sanayii-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-ilani

Son Güncelleme: 21.10.2021 13:02
Anahtar Kelimeler:
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacak
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