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Turşu fabrikasına malzeme alacaklar

AKDAĞMADENİ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Oluközü Beldesinde bulunan Turşu Fabrikasına mal ve malzeme alımı gerçekleştirecek.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:15
Turşu fabrikasına malzeme alacaklar

Yozgat’ın Türkiye çapından ün yapmış ve ülkenin dört bir yanına gönderilen Oluközü Turşuları için kurulan fabrikaya mal/malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/767197/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/tursu-fabrikasi-icin-mal-ve-malzeme-satin-alinacaktir

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Turşu Fabrikasına Malzeme Alacaklar
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