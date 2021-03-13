Tanıtım materyali için hizmet alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması hizmet alımı yapacak. 2562 adet tanıtım materyali Karayolları Genel Müdürlüğünün Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili faaliyetlerinin tanıtımında kullanılması amacıyla tanıtım filmi ve fotoğraf çekimi ile animasyon ve broşürlerin hazırlatılması için hizmet alımı için ihale ilanına çıkıldı. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz

https://www.ilan.gov.tr/ilan/754843/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/karayollari-genel-mudurlugu-akilli-ulasim-sistemleri-tanitim-materyalleri-hazirlatilmasi-hizmeti-alinacaktir-