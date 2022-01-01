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Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alınacaktır.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:07
Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığın taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog boş pozisyonları için belirlenen Ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog” alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/909464/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/genclik-ve-spor-bakanligi-spor-uzmani-genclik-calisani-ve-psikolog-alim-ilani

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Spor UzmanıGençlik Çalışanı Ve Psikolog Alınacak
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